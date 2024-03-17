Как информирует «НБН», об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

В сообщении говорится следующее:



Сегодня, семнадцатого марта, враг дважды нанес удары по инфраструктуре города Сумы. На месте происшествия работают все необходимы службы. К счастью, никто из людей не пострадал в результате нанесенных оккупантами ударов.

Кроме того, в Сумской ОВА также добавили, что ситуация на границе с Россией находится под тщательным контролем ВСУ.

Напомним, ранее мы уже писали о варварском ударе РФ по Одессе.