О том, что Силы Обороны Украины уже столкнулись с критическим дефицитом боекомплектов, и, судя по всему, до завершения текущего месяца у защитников страны закончатся ракеты для систем ПВО, защищающих города, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Telegraph.

Вышеописанная негативная тенденция означает — вскоре вместо того, чтобы попытаться «приземлять» четыре из пяти ракет армии Путина, как это осуществляется сейчас, ПВО Украины будет вынуждена ввести ограничения для своих систем, то есть ликвидировать лишь одну вражескую цель из пяти.

Кроме того, в соответствии с информацией, предоставленной двумя украинскими официальными лицами, такая отрицательная динамика будет иметь «значительное влияние на городские центры Украины». Также, российский генералитет уже заявил — они располагают данными, касающимися нехватки боеприпасов в Украине и уже решили, — «пришло время нанести удар».

Ранее мы писали о том, что аналитики Института изучения войны сообщили — путинские войска продвинулись на Авдеевском направлении.