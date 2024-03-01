Санду напомнила, что недавно «депутаты ПМР» призвали Кремль «защитить» непризнанное Приднестровье, а российские пропагандисты растиражировали страшилку о возможной аннексии региона, информирует «НБН» со ссылкой на NewsMaker.

По ее словам, Москва хочет напугать граждан Молдовы, учитывая, что у страны год выборов. Российское руководство заинтересовано в том, чтобы у власти в Кишиневе были коррупционеры, с которыми оно может договориться и подкупить, как это было многие годы.

Глава государства подчеркнула, что Молдова должна не поддаваться обману РФ и сохранять единство, чтобы Кремль не смог воплотить в жизнь свои планы. Санду добавила, что россияне сегодня ничего не смогут сделать в Приднестровье, так как для этого нужна смена власти в Кишиневе.

Напомним, в ISW рассказали, как Москва может отреагировать на обращение «депутатов ПМР».