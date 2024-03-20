О том, что на территории обстрелянной Великописаревской общины все еще остается почти 100 семей с детьми, а также как местные власти намерены решить данный сложный вопрос, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Сумской ОВА Владимира Артюха, опубликованное «Суспільним».

По словам Артюха, в течение последних дней из Великописаревской общины выехало более 200 человек, однако в указанном населенном пункте все еще остаются не менее 80 семей, в которых есть дети, но их родители не планируют эвакуироваться.

Глава Сумской ОВА добавил — в отношении вышеописанных категорий граждан будут проведены принудительные эвакуационные мероприятия, при этом, процесс затронет не только детей из Великой Писаревки, но и проживающих в Середино-Будской общине: уже поданы соответствующие документы для принятия решения на государственном уровне.

Ранее мы писали о том, что в Сумской ОВА рассказывали о ситуации с обстрелами региона.