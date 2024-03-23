О том, что в указанной области вероятно введение плановых отключений электроэнергии, и потому жителям следует соответствующе подготовиться, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, обнародованное в Telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, помимо запланированных отключений, возможны и последующие продолжительные «блэкауты». В первую очередь, необходимо запастись некоторыми объемами воды, продуктов питания, зарядить повербанки, проверить генераторы и топливо для них.

Кроме того, местное население просят максимально сократить потребление электричества, чтобы помочь энергосистеме, поскольку вскоре энергетики попробуют выйти на пик мощностей с целью анализа предельных возможностей.

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал о разрушениях в области после массированной ракетной атаки.