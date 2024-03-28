Коваленко заявил, что сообщения о наступлении 350 000 захватчиков на Харьков не соответствуют действительности и они являются частью информационно-психологических операций россиян по запугиванию жителей Украины, пишет «НБН» со ссылкой на ЦПД.

По словам лейтенанта, у государства-террориста нет ресурсов для наступления на областной центр. Басни кремлевских пропагандистов о захвате Харькова рассчитаны на внутреннюю и внешнюю аудиторию и являются частью российской «пропаганды страха».

Руководитель ЦПД отмечает, что оккупанты не только терроризируют областной центр ударами, но и пытаются напугать украинцев нарративами о наступлении армии Путина на город.

Ранее российское издание заявило, что в Кремле рассчитывают захватить Харьков и после этого закончить войну. Начальник областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал заявление СМИ.