О том, что РФ начала активнее проводить политику, предусматривающую полную русификацию граждан, оставшихся на оккупированных территориях, с целью приведения внутренней системы в соответствие с нормами российского законодательства, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании.

В частности, аналитики военной разведки Британии обратили внимание на запуск магистерской программы по специализации «Государственное и муниципальное управление» в «Академии народного хозяйства и госслужбы» РФ.

Исходя из слов представителя вышеописанного учебного заведения государства-террориста, выпускники данного ВУЗа получат навыки для работы на всех уровнях власти, включая и интеграцию в администрации оккупированных Россией территорий Украины.

Ранее мы писали о том, как российские оккупанты принуждают мариупольцев получить паспорта РФ до 1 июля.