Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» сообщил, что в небе над Севастополем ЗРК С-400 «Триумф» сбил истребитель Су-27 оккупантов. Сообщается, что инцидент произошел из-за сбоя в системе противовоздушной обороны «свой-чужой».

Пилот якобы смог катапультироваться, уже через час после ЧП были задержаны несколько офицеров ВКС Российской Федерации, информирует «НБН».

По данным Telegram-канала, захватчики вбросили несколько версий падения самолета, чтобы скрыть факт его «демилитаризации» в результате «дружественного огня». В частности, будут звучать заявления об ударе Сил обороны Украины по истребителю, а также о технической неисправности Су-27.

Напомним, авиационный эксперт назвал вероятную причину сбития истребителя путинских оккупационных сил над Севастополем 28 марта.