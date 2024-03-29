Авиационный эксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский прокомментировал инцидент с падением российского истребителя Су-27 во временно захваченном Крыму, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По мнению Храпчинского, «вторая армия мира» лишилась одной единицы авиации из-за «дружественного огня». Эксперт допускает, что в районе временно оккупированного Севастополя российский самолет «отминусовала» противовоздушная оборона путинских войск.

Он объяснил, что система ПВО может срабатывать автоматически, уничтожая даже свою авиацию. Учитывая, что Силы обороны запускают по объектам РФ в Черном море и Крыму ракеты и беспилотники, россияне в активном режиме работают над этими территориями.

Храпчинский добавил, что «демилитаризация» Су-27 захватчиков могла произойти из-за несрабатывания системы «свой-чужой», либо из-за задержки ответа пилота.

Напомним, в Сети показали кадры падения российского истребителя в районе Севастополя.