Telegram-канал ASTRA россйиских независимых журналистов рассказали об очередных «потерянных» авиационных бомбах путинских оккупационных сил на территории Белгородской области, информирует «НБН».

Сообщается, что за один день, 28 марта, в приграничном регионе страны-агрессора обнаружили две фугасные авиабомбы. В четверг утром ФАБ-250 нашли в районе села Безымено. Чтобы изъять боеприпас, россиянам пришлось эвакуировать из населенного пункта 140 жителей.

Такую же авиационную бомбу обнаружили в селе Нечаевка, на этот раз местное население не эвакуировали. Найденный в населенном пункте ФАБ россияне планируют уничтожить сегодня.

Журналисты добавили, что за последнюю неделю авиация «второй армии мира» «потеряла» на территории Белгородской области 11 фугасных бомб.

Напомним, что российские пропагандисты объяснили жителям Белгородской области, почему их не может защитить хваленая противовоздушная оборона государства-террориста.