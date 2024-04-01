В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, что дроны-камикадзе – недешевое оружие, поэтому после запусков «Шахедов» по нашей стране захватчики проводит анализ предыдущих атак, проводят разведку, изучают маршруты, по которым запускали средства поражения, места расположения украинских систем ПВО, радиолокационных станций.

Евлаш отметил, что также Силы обороны фиксируют активность разведывательной авиации «второй армии мира» вдоль границ во время обстрелов Украины, информирует «НБН».

Спикер ВС ВСУ объяснил, что временное «затишье» между массированными ударами путинских войск по нашей стране связано с тем, что россияне не могут постоянно осуществлять массированные обстрелы. Сейчас захватчики накапливают средства поражения и планируют новые атаки на Украину.

Ранее Евлаш прокомментировал борьбу Сил обороны с российским террором КАБами. Представитель ВС ВСУ рассказал, как Украина может защититься от вражеских ударов авиационными бомбами.