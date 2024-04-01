В интервью изданию LIGA.net городской глава заявил, что пока власти и военные, несмотря на регулярные обстрелы Харькова российскими оккупантами, не видят необходимости эвакуации населения из города, информирует «НБН».

По словам чиновника, сейчас проходит эвакуация из населенных пунктов региона, где идут боевые действия, эти люди едут в областной центр. Сегодня население Харькова составляет 1,3 миллиона жителей. Сообщения об эвакуации являются частью информационно-психологических операций врага с целью запугивания горожан.

Терехов отметил, что для атак на областной центр ВС РФ чаще всего используют ракеты С-300, которые долетают до него за 40 секунд. Помимо этого, захватчики запускают по городу дроны-камикадзе «Шахед», а также применяют новое оружие – снаряды большего радиуса действия.

Ранее в ЦПД прокомментировали сообщения о наступлении 350 000 российских захватчиков на Харьков.