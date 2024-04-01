В пресс-службе КГВА сообщили, что в период с 1 января по 1 апреля войска Российской Федерации выпустили по столице Украины более 180 средств поражения, информирует «НБН».

За три месяца путинские оккупационные силы ударили по областному центру 48 дронами-камикадзе «Шахед» и 139 ракетами, среди которых 1 крылатая ракета «Калибр», 3 ракеты Х-69, 5 гиперзвуковых противокорабельных «Цирконов», 6 баллистических «Искандер-М», 11 аэробаллистических «Кинжалов» и 113 крылатых ракет Х-101.

В ведомстве поблагодарили силы противовоздушной обороны за защиту неба над столицей, отметив, что Украина нуждается в помощи союзников для возможности более эффективного отражения воздушных атак российских захватчиков во всех городах страны.

Напомним, спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк объяснила, почему путинские войска реже используют крылатые ракеты «Калибр» для атак на нашу страну.