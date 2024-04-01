Заместитель Буданова в программе Security talks рассказал, что стратегия Москвы в отношении нашей страны остается неизменной, в частности российские оккупанты нацелены на полный захват Донетчины и Луганщины, что видно по активным штурмам «освободителей», информирует «НБН».

По словам представителя ГУР МОУ, в то же время после президентских псевдовыборов в РФ кремлевский диктатор сосредоточится на продолжении своей агрессивной политики в отношении западных государств.

Генерал уточнил, что Путин прошел этап удержания власти в РФ и сейчас сконцентрируется на решении задач по Украине и Североатлантическому Альянсу. Представитель военной разведки обратил внимание на то, что активная подготовка Кремля к возможному противостоянию с блоком уже началась на уровне заявлений.

Напомним, глава Военного комитета Организации Североатлантического договора оценил готовность Альянса к потенциальной войне с государством-террористом.