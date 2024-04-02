Бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в материале для Bloomberg отмечает, что в случае поражения Украины в войне с РФ главе Кремля логично обратить внимание на Молдову, на территории которой он создал псевдореспублику, информирует «НБН».

По словам адмирала ВМС США в отставке, для диктатора существует и другая желанная цель – Западные Балканы, в частности четыре государства-члена Альянса: Северная Македония, Хорватия, Черногория и Албания. Также потенциальными целями для Путина, как он уточнил, являются Сербия, Косово, Босния и Герцеговина.

Ставридис отметил, что лидер Россиян считает, что с открытием фронта на Балканах он сможет расширить влияние своей страны и подорвать взаимодействие Североатлантического Альянса и Евросоюза. Вмешательство НАТО в поддержание порядка в этом регионе, как рассчитывает глава РФ, отвлечет внимание членов блока от помощи Украине.

Ранее у Буданова заявили, что после «переизбрания» на пост президента России Путин сосредоточится на противостоянии со странами НАТО.