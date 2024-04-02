В Силах обороны пока не могут сказать – путинские войска получили на вооружение ракеты «Циркон» или модернизированные «Оникс-М», информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам заместителя Буданова, на данный момент сложно определить, какой новый тип этого оружия применили российские захватчики для атаки на столицу 25 марта.

Как рассказал генерал, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, запасы обычных сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» у войск государства-террориста составляют 440 единиц. Сейчас россияне смогли возобновить производство этого оружия и выпускают ежемесячно 6-8 единиц.

Также Скибицкий объяснил, когда путинские оккупационные силы делают паузу в масштабных атаках на нашу страну и назвал количество ракет в запасе государства-террориста.