В эфире телеканала «Мы – Украина» советник городского главы сообщил, что во временно захваченном Мариуполе уровень смертности возрос до 400 человек в неделю, информирует «НБН».

Чиновник рассказал журналистам, что до начала полномасштабной войны с Россией, даже в период пандемии коронавируса во время большой волны заболеваемости уровень смертности в Мариуполе составлял 150 человек в неделю.

Андрющенко уточнил, что в абсолютных цифрах – в 2,5 выше, а в статистических данных – в 7-8 раз выше смертность, которая не спадает по причине коллапса медицинской системы в оккупированном городе.

Советник мэра также рассказал, что в разных мариупольских школах зафиксировано минимум десять случаев заболеваемости холерой. Однако «освободителей» такая ситуация совершенно не беспокоит, они не собираются вводить карантин. Вместо этого враг задумался об отправке детей на каникулы, чтобы скрыть факты появления чрезвычайно заразной болезни.

Чиновник считает, что пока рано говорить об эпидемии холеры в городе, однако есть угроза того, что заболевание будет набирать обороты.

Ранее в горсовете Мариуполя рассказали, как россияне вынуждают жителей города получать паспорта РФ до 1 июля.