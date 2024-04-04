В эфире национального телемарафона майор прокомментировал ночной обстрел Харьковщины – захватчики из Курской области выпустили по региону два десятка дронов-камикадзе «Шахед». Однако мобильным огневым группам ПВО удалось уничтожить 11 ударных БПЛА, информирует «НБН».

Представитель Воздушных сил ВСУ объяснил, почему наша противовоздушная оборона не смогла ликвидировать все иранские беспилотники, которыми войска государства-террориста атаковали Харьковскую область.

Мобильным группам ПВО, как рассказал Евлаш, не удалось сбить все дроны-камикадзе из-за близкого расстояния от границы со страной-агрессором именно первой массированной группы ударных БПЛА.

Также представитель Воздушных сил Украины сообщил, сколько воздушных целей путинские оккупационные войска могут запускать по нашей стране в сутки.