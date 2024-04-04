В эфире проекта «Про війну» Коваленко сообщил, что «вторая армия мира» готовит новое наступление на начало лета. По его мнению, российские оккупанты пойдут в атаку в направлении Часового Яра и Угледара Донецкой области, информирует «НБН».

Руководитель ЦПД отметил, что путинские войска также намерены дойти до Славянска и Краматорска. Сейчас враг прощупывает оборону ВСУ в районе села Синьковка Купянского района на Харьковщине.

Эксперт подтвердил, что ВС РФ готовят наступление на май-июнь и будут пытаться продвигаться на протяжении лета. Несмотря на грядущую масштабную операцию, враг не накапливает резервы в течение марта-апреля, а наоборот продолжает активно воевать.

Коваленко объяснил это намерением российских захватчиков «где-то пролезть» в период дефицита боеприпасов у Сил обороны из-за задержки западной военной помощи.

Ранее в ISW прокомментировали планы армии Путина на начало лета. Аналитики указали направление, на котором россияне могут пойти в масштабное наступление.