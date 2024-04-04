В аналитическом материале ISW отмечается, что из-за поэтапного и отложенного прибытия новых западных систем в Украину путинские оккупационные силы получают возможность адаптироваться и компенсировать вероятные оперативные преимущества, которые в случае передачи этого оружия могли бы получить ВСУ, информирует «НБН».

Американские эксперты в своем отчете, ссылаясь на украинских офицеров, пишут, что российские войска устраняют преимущества Сил обороны, обеспеченные новыми западными системами вооружений.

По словам защитников, партнеры вовремя передали Украине противотанковые управляемые ракеты и РСЗО HIMARS, которые помогли ВСУ защитить столицу в начале полномасштабной войны и деоккупировать Херсон. Однако другие поставки техники и оружия от союзников уже не были такими своевременными.

Офицеры также отметили, что ВС РФ, вероятно, оптимизируют свою ПВО, чтобы противостоять атакам американских многофункциональных истребителей F-16, которые Силы обороны должны получить этим летом.

В ISW объяснили, что такая деятельность захватчиков свидетельствует о наличии ограниченного окна возможностей для максимально эффективного использования западного вооружения ВСУ.

Ранее американские аналитики заявили, что армия Путина в конце мая может пойти в наступление.