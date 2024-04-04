В эфире телеканала «Мы – Украина» начальница пресс-центра Сил обороны юга прокомментировала информацию, которая появилась на прошлой неделе, о развертывании захватчиками установок, которые запускают сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», на мысе Тарханкут, пишет «НБН».

По словам спикера ОК «Юг», эти сообщения появились в пабликах и Силы обороны не подтверждают эти данные. Гуменюк объяснила, что военные опираются на информацию ГУР МОУ, которая является достоверной.

При этом у ВС РФ на территории Крыма есть несколько подобных установок, которые захватчики разворачивают в разных позициях, чтобы запускать по нашей стране сверхзвуковые и баллистические ракеты.

Ранее заместитель начальника ГУР МОУ высказался о новой баллистической ракете «второй армии мира», которой она ударила по Киеву 25 марта.