В эфире национального телемарафона майор заявил, что наибольшая сложность в отражении атак российских захватчиков на Харьков КАБами и дронами-камикадзе «Шахед» – близость областного центра к границе, информирует «НБН».

По словам представителя ВС ВСУ, когда оккупанты запускают ударные беспилотники у мобильных огневых групп ПВО очень мало времени, чтобы выехать на маршрут и перехватить дроны. Враг анализирует пути пролета БПЛА, а также использует достаточно сложные участки местности и рельефа.

Кроме того, как отметил Евлаш, достаточно близко к государству-террористу Харьков находится и для обстрелов КАБами. Войска Путина научились запускать новейшие боеприпасы УМБП Д-30, которыми они начали терроризировать областной центр.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что нужно для эффективной защиты Украины от ударов «второй армии мира» КАБами.