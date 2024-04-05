В эфире проекта пропагандиста Руслана Осташко «Политическая Россия» Губарев заявил, что страна-агрессор на войне несет безвозвратные потери в несколько раз больше, чем Украина. Соответствующий фрагмент программы опубликовал Telegram-канал «Сеятель ветра», информирует «НБН».

По словам бывшего «народного губернатора Донбасса», потери «второй армии мира» более чем в три раза превышают потери Сил обороны Украины. Коллаборант отметил, что страна, которая наступает, всегда теряет больше солдат, однако в ситуации с так называемой «спецоперацией» у России этот коэффициент намного хуже.

Один из первых лидеров пророссийских протестов на Донбассе в 2014 году добавил, что, когда жители страны-агрессора узнают реальное количество безвозвратных потерь путинских оккупационных войск, у них «встанут волосы дыбом».

Ранее пропагандисты объяснили жителям Белгородской области, почему хваленая российская противовоздушная оборона не может защитить их от обстрелов.