Издание «РБК-Украина», ссылаясь на собственные источники, заявило, что военный аэродром в городе Морозовск атаковала беспилотниками Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны, информирует «НБН».

По словам журналистов, на авиабазе в Ростовской области дислоцировались бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34. Эти боевые самолеты «вторая армия мира» использует для террора нашей страны с помощью КАБов.

Собеседник СМИ сообщил, что в результате удара беспилотников по аэродрому в Морозовске были уничтожены как минимум 6 самолетов, 8 – получили существенные повреждения. Также в ходе атаки дроны «отминусовали» около 20 захватчиков.

Источник добавил, что эти потери существенно сократят боевой потенциал путинских оккупационных сил.

Напомним, что ночью было неспокойно и в Ейске Краснодарского края. Жители города пожаловались на более чем 10 «хлопков», заявив об атаке БПЛА в районе военного городка и аэродрома.