Высокопоставленный чиновник Организации Североатлантического договора в режиме off the record сообщил, что в НАТО внимательно отслеживают передвижение военной техники вдоль белорусской границы. На сегодня в организации не видят заинтересованности Минска в том, чтобы стать стороной конфликта в российско-украинской войне.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам собеседника в Североатлантическом Альянсе, нелегитимный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко должен осознавать, что весь комплекс санкционных мер, которые союзники Украины наложили на государство-террориста, будет применен к его стране в случае ее вступления в войну.

Напомним, 2 апреля соратник Путина сделал неоднозначное заявление о подготовке Республики Беларусь к войне. Диктатор сообщил, что ВС РБ готовятся к боевым действиям, при этом заверил, что его страна «никому не угрожает».