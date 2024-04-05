Спикер оперативного командования «Юг»сообщила, что первая волна атаки «Шахедами» была нацелена на Днепропетровщину и Запорожье, вторая – на Одесчину, информирует «НБН».

В эфире национального телемарафона пресс-секретарь рассказала, что российские захватчики запустили по этим областям 13 дронов-камикадзе с территории Крымского полуострова. Все беспилотники были сбиты, атака обошлась без жертв.

По словам Гуменюк, россияне пытались подобраться к энергообъектам, для чего прокладывали маршруты для дронов через жилые кварталы городов. В результате обломки уничтоженных дронов повредили несколько частных домов и хозяйственных построек в районе Запорожья.

Напомним, в ночь на 4 апреля путинские войска направили «Шахеды» на Харьковщину. В ВС ВСУ объяснили, почему ПВО не смогла сбить все ударные беспилотники в регионе.