В эфире национального телемарафона майор рассказал, что в арсенале войск государства-террориста, по данным ГУР МОУ, остается почти 1000 ракет, информирует «НБН».

Как сообщил Евлаш, путинские оккупационные силы для атак на нашу страну постоянно используют все новые и новые ракеты. Это говорит о том, что запас такого оружия у государства-террориста существенно исчерпан.

Соответствующие данные, как объяснил представитель Воздушных сил, исходят из анализа боеприпасов, которые войска Российской Федерации применяли для обстрелов недавно, в частности гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон». Киевский экспертно-исследовательский центр установил, что снаряд был достаточно новым, то есть россияне его изготовили уже в период полномасштабной войны.

Представитель ВС ВСУ отметил, что захватчики копят запасы ракет в течение определенного времени, а после сразу его используют. В частности, новые боеприпасы «освободители» испытывают в боевых условиях.

Майор добавил, что ВС РФ испытывают противовоздушную оборону нашей страны и применение ракет из КНДР или новых выполняет также разведывательную функцию.

Ранее спикер ВС ВСУ рассказал, сколько воздушных целей армия Путина может запускать по Украине в сутки.