Представитель военной разведки в комментарии британскому изданию Financial Times рассказал, что войска Российской Федерации во время масштабных обстрелов энергетических объектов нашей страны использовали ракеты, которые были изготовлены недавно, информирует «НБН».

По словам Черняка, нападение на энергетическую систему Украины ожидалось в начале зимы, однако сейчас стало известно, что путинские оккупационные силы для недавних ударов использовали ракеты, которые российский ВПК выпустил в последнее время.

Он отметил, что по оценкам ГУР МОУ, у «второй армии мира» достаточно такого оружия для осуществления одной-двух масштабных атак в ближайшие недели. В то же время ВС РФ используют в больших количествах более дешевый способ для обстрелов энергообъектов – беспилотники.

Ранее британское издание рассказало о новой тактике атак российских захватчиков на украинскую энергосистему, сообщив о масштабах убытков, которые понесла страна из-за этих обстрелов.