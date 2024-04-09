Издание News Break заявило, что Греция может передать Украине до 32 истребителей F-16. В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал соответствующую информацию, пишет «НБН».

По словам майора, именно эти боевые самолеты больше всего подошли бы украинской авиации, поэтому возможная передача F-16 из Греции усилила бы ее.

Спикер ВСУ отметил, что американские многофункциональные истребители помогут защитникам бороться с самолетами «второй армии мира», ракетными атаками и выполнять задачи пехоте на фронте.

Отметим, что ранее глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что Амстердам передаст Киеву 24 самолета F-16, когда для этого все будет готово.

Ранее американское издание выяснило, когда Украина может получить первые 6 из 45 обещанных многофункциональных истребителей.