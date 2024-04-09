Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов, ссылаясь на источники в экстренных службах Воронежской области, сообщил, что ночью беспилотники нанесли удар по Борисоглебскому учебному авиационному центру подготовки летного состава.

Сообщается, что учебную базу ВВС РФ атаковали два дрона, которые взорвались. В результате «бавовны» был поврежден фасад здания и окна. В Сети показали кадры момента дронового удара, информирует «НБН».

Глава региона Александр Гусев сообщил, что ночью на территории Воронежской области противовоздушная оборона обнаружила и уничтожила беспилотник, отметив, что в результате атаки никто не пострадал. При этом губернатор ничего не рассказал об обстреле авиационного центра.

В то же время Министерство обороны страны-агрессора похвасталось уничтожением четырех дронов в Воронежской и Белгородской областях, а также ликвидацией ракеты «Нептун» над побережьем временно захваченного Крымского полуострова.

Ранее у Буданова рассказали о потерях авиации ВС РФ в результате удара БПЛА по авиабазе в Ейске Краснодарского края.