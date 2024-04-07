О том, что дронами, запущенными сотрудниками ГРУ Минобороны Украины, в соответствии с уточненной информацией, тогда были выведены из строя 7 самолетов ВКС РФ, базирующихся на аэродроме Ейска, пишет «НБН», ссылаясь на источники «Украинской правды».

Как стало известно, благодаря эффективной атаке, удалось попасть, с различными уровнями повреждений: 4 многофункциональных истребителя Су-30СМ, 2 военных транспортных самолета и 1 самолет-амфибию БЭ-200. Кроме того, ликвидирована дизельная подстанция, снабжающая аэропорт электроэнергией.

В ГУР отметили — успешности операции помогло то, что охранные мероприятия в данном российском аэропорту осуществлялись 726 учебным центром 51 дивизии ПВО РФ, на вооружении которого состоял лишь 1 зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и стрелковое оружие, — из-за такой самоуверенности, 5 украинских «птичек» смогли легко прорвать «плотную» оборону, преодолев попытки подавления полета БПЛА средствами РЭБ.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему удары Украины по аэродромам РФ заметно сократят потенциал стратегической авиации врага.