Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники в Силах обороны, заявило, что за дроновым ударом по авиационному заводу в российском Борисоглебске стоит ГУР МОУ, информирует «НБН».

В то же время в эфире «Радио Свобода» спикер Главного управления разведки МО Андрей Юсов подтвердил атаку беспилотников на предприятие в Воронежской области, отметив, что в Борисоглебске действительно был грохот.

Представитель военной разведки отказался раскрывать подробности, отметив, что, по предварительной информации, на авиационном заводе были поражены основные производственные мощности.

Ранее российские СМИ заявили, что в ночь на 9 апреля два беспилотника ударили по учебному авиационному центру в Борисоглебске. Журналисты сообщили подробности атаки БПЛА и показали соответствующие кадры.