В эфире «Радио Свобода» представитель украинской военной разведки, комментируя пожар на ракетном корабле ВМС РФ «Серпухов» в Балтийске, заявил, что этот корвет не участвовал в российско-украинской войне, информирует «НБН».

При этом, по словам Юсова, россияне намеревались перебросить это судно в Черное море, поскольку оккупанты потеряли часть кораблей ЧФ РФ. Он уточнил, что выгоревший «Серпухов» остается на плаву, однако захватчики не смогут использовать его из-за поврежденного современного технического оборудования. На ремонт корвета уйдет не мало времени.

Спикер ГУР МОУ добавил, что на территории государства-террориста безопасных мест для военных объектов «второй армии мира» нет.

Ранее пожар на ракетном корабле «Серпухов» прокомментировали в Военно-морских силах Украины. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о повреждениях, которые получило российское судно В Балтийске.