В эфире национального телемарафона представитель ВМС ВСУ сообщил, какие повреждения в результате пожара получил корвет «Серпухов». Плетенчук отметил, что корабль является сложным механизмом, состоящий их различных элементов. Когда один из них выходит из строя, остальные в полном объеме применить уже нельзя, информирует «НБН».

По его словам, вероятно, пожар полностью уничтожил средства связи и автоматизации судна «второй армии мира». Спикер Военно-морских сил Украины объяснил, что в вопросе судостроительства в РФ, как и с авиацией, важно учитывать использование большого количества иностранных комплектующих. Поэтому россиянам будет сложно восстановить «Серпухов».

Представитель ВМС ВСУ добавил, что страна-агрессор построила четыре малых ракетных корабля проекта «Каракурт» и собирает пятый. Однако первый корвет из них еще не прошел государственные испытания. Плетенчук добавил, что у РФ есть проблемы с комплектующими.

Напомним, 7 апреля стало известно о пожаре на корабле в Балтийске Калининградской области. СМИ сообщили, что горело ракетное судно «Серпухов».