В эфире национального телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны юга рассказала, что российские захватчики продолжают давить на украинскую инфраструктуру, которая максимально поддерживает экономику нашей страны, информирует «НБН».

Гуменюк отметила, что этой ночью в Одесской области под прицелом путинских оккупационных сил оказалась критическая инфраструктура. Пресс-секретарь добавила, что, вероятно, целью атаки «Шахедов» был энергетический объект в регионе.

Спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что в результате удара дронов-камикадзе по Одесчине обломки сбитого беспилотника повредили частный дом. Также была повреждена линия электросетей. Атака БПЛА обошлась без попаданий и пострадавших.

Ранее британское издание заявило, что «вторая армия мира» использует новую тактику атак на украинскую энергетическую систему. Журналисты рассказали об ущербе от ударов по соответствующей инфраструктуре.