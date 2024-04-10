Результаты социологического опроса Центра Разумкова показали, что по состоянию на конец марта 2024 года среди государственных институтов граждане Украины больше всего доверяют ВСУ – 96%, а также добровольческим батальонам – 86%, ГСЧС – 85%, Нацгвардии – 80%, ГСПУ – 76%, Минобороны – 67,5% и СБУ – 67%.

По данным исследования, главе государства Владимиру Зеленскому доверяют 59% украинцев. В январе 2024 года этот показатель составлял 64%, информирует «НБН».

Также 85% респондентов доверяет волонтерским организациям, 61% — общественным организациям и 60% — церкви.

В то же время большая часть граждан Украины выражает недоверие к чиновникам (76%), политическим силам (76%), ВРУ (74%), судебной системе (70%) и правительству (65,5%).

Ранее социологи группы «Рейтинг» выяснили, как за два года войны изменился уровень одобрения действий Верховной Рады украинцами.