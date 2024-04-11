В эфире национального телемарафона спикер ГУР МОУ сообщил, что за весь период полномасштабной войны с Российской Федерацией был проведен 51 обмен пленными, информирует «НБН».

По словам представителя военной разведки, Женевская конвенция предусматривает проведение обмена пленными после войны, однако никто ждать завершения боевых действий не будет и это принципиальная позиция нашей страны.

Юсов рассказал, что Украине удалось вернуть домой более 31 000 человек, большая часть из них – военнослужащие, однако есть и гражданские. Он считает, что такое количество – немалая цифра, ведь это касается спасения жизни граждан и их возвращения к семьям.

Спикер ГУР отметил, что по обмену пленными была проведена колоссальная работа, однако предстоит сделать еще больше, учитывая отсутствие участия в этом процессе международных организаций, которые должны приобщаться к возвращению украинцев.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, зачем Москва продвигает тему о якобы отказе нашей страны продолжать обмен пленными с Россией.