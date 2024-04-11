Около 16:10 в Сумах была объявлена воздушная тревога – Воздушные силы ВСУ сообщали об активности боевых самолетов войск РФ на северо-востоке, предупредив жителей области об угрозе применения оккупантами авиационных средств поражения. Спустя десять минут в городе прогремел взрыв, информирует «НБН».

В пресс-службе областной военной администрации заявили, что российские захватнические войска атаковали Сумы КАБами. Под ударом авиации армии Путина оказалась местная тепловая электростанция.

В ведомстве сообщили, что на месте обстрела работают все необходимые службы, последствия вражеской атаки уточняются. По предварительной информации, удар по ТЭЦ обошелся без пострадавших.

Напомним, ночью российские захватчики осуществили массированную атаку на Украину ракетами и дронами-камикадзе «Шахед». Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал подробности масштабного обстрела.