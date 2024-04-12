Представитель ВС ВСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что тип ракеты, которой российские оккупационные силы ударили по Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области, еще не установлен, информирует «НБН».

Однако, по его словам, эту ракету ВС РФ использовали и раньше для атак на нашу страну, это «свежее» оружие, детали для которого страна-агрессор выпустила в прошлом году.

Евлаш допустил, что «вторая армия мира» могла обстрелять самую мощную в Киевской области Трипольскую ТЭС новой высокоточной малозаметной крылатой ракетой Х-69.

Спикер Воздушных сил объяснил, что это новая ракета для ВСУ, поэтому военные изучают, как могут ей противостоять. Майор предположил, что отражать удары армии Путина таким оружием могут ЗРК Patriot, которые ранее уничтожали более сложные типы ракет, например, гиперзвуковые противокорабельные «Цирконы» и аэробаллистические «Кинжалы».

Ранее Евлаш сообщил детали ночного масштабного удара россиян по энергетической системе Украины 11 апреля.