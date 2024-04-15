Начальница городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина в своем Telegram-канале сообщила, что местные жители рассказали о взрывах и появлении дыма в нагорной части города после прилета. Чиновница опубликовала соответствующую фотографию, информирует «НБН».
Российское пропагандистское агентство «РИА Новости», ссылаясь на «администрацию» Бердянска заявило, что Силы обороны Украины атаковали город двумя крылатыми ракетами Storm Shadow, которые якобы были сбиты противовоздушной обороной «освободителей».
В то же время Telegram-канал «Бердянск Сейчас» пишет, что жители города говорят о двух попаданиях по территории ЮГМ. Мониторинговые паблики россиян также подтвердили информацию о прилетах в населенном пункте.
Напомним, 13 апреля Силы обороны Украины поразили военный объект армии Путина на территории Луганска. Российские СМИ сообщили о потерях «второй армии мира» в результате ракетного удара ВСУ.
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