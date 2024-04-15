Начальница городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина в своем Telegram-канале сообщила, что местные жители рассказали о взрывах и появлении дыма в нагорной части города после прилета. Чиновница опубликовала соответствующую фотографию, информирует «НБН».

Фото — t.me/berdmisk

Российское пропагандистское агентство «РИА Новости», ссылаясь на «администрацию» Бердянска заявило, что Силы обороны Украины атаковали город двумя крылатыми ракетами Storm Shadow, которые якобы были сбиты противовоздушной обороной «освободителей».

В то же время Telegram-канал «Бердянск Сейчас» пишет, что жители города говорят о двух попаданиях по территории ЮГМ. Мониторинговые паблики россиян также подтвердили информацию о прилетах в населенном пункте.

Напомним, 13 апреля Силы обороны Украины поразили военный объект армии Путина на территории Луганска. Российские СМИ сообщили о потерях «второй армии мира» в результате ракетного удара ВСУ.