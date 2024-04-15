Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» заявил, что 13 апреля самолеты Сил обороны нанесли удар вблизи Луганского машиностроительного завода. Ранее на атаку защитников пожаловался так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник, информирует «НБН».

Сообщается, что в результате атаки Сил обороны были ликвидированы как минимум 20 «освободителей». Часть захватчиков прибыла на фронт в Украину всего несколько дней назад. О потерях техники армии Путина пока ничего не известно.

Telegram-канал считает, что удар по военному объекту «второй армии мира» был нанесен из-за чьей-то наводки.

Напомним, 13 апреля в Луганске прогремела серия взрывов, над городом появились клубы густого дыма. Пропагандистские издания заявили, что украинские войска ударили по заводу, где базировались захватчики и их бронетехника, минимум двумя ракетами Storm Shadow.

Позже командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук подтвердил атаку защитников на военный объект ВС РФ в Луганске, поблагодарив летчиков за успешную работу.