Глава Генштаба Эстонии отметил, что ВС РФ активизировали нанесение ударов по Харькову. Генерал считает чудом то, что этот город, который находится вблизи зоны боевых действий, еще не уничтожен, информирует «НБН» со ссылкой на ERR.

Мыц сообщил, что «вторая армия мира» пытается расширить линию фронта, чтобы заставить ВСУ расширить оборону и спровоцировать ее истощение. Для этого российские оккупационные силы применяют «тактику амебы».

По словам военачальника, у путинских войск нет возможностей для глубокого прорыва в Украине. Однако захватчики проталкиваются везде, жертвуя своей живой силой и техникой, рассчитывая, что однажды появится такая возможность.

Начальник Генштаба утверждает, что у ВС РФ есть возможность обстреливать Харьков, однако нет возможности оккупировать областной центр. Армия Путина может одним махом пробиться через город, однако для его удержания россиянам нужно больше сил, чего им сегодня не хватает.

Генерал добавил, что два года назад у захватчиков было намного меньше войск, чем сейчас, однако уровень подготовки оккупантов и командования остается низким, на уровне групповых рот.

Напомним, в ОК «Юг» рассказали о новой тактике «второй армии мира» в районе села Работино Запорожской области.