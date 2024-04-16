Британская разведка в своем отчете напомнила об атаке БПЛА на завод в Республике Татарстан, который с июля прошлого года выпускает дроны-камикадзе «Шахед».

Предприятие расположено в 1200 км от границы с Украиной, информирует «НБН» со ссылкой на страницу оборонного ведомства Соединенного Королевства в соцсети Х.

Впоследствии глава Татарстана Рустам Минниханов после этой дроновой атаки призвал россиян не рассчитывать на ПВО. Путинский чиновник подчеркнул, что «никто нас не защитит, кроме нас самих».

Разведка Великобритании отмечает, что удары Сил обороны по военным предприятиям в регионе в очередной продемонстрировали способность защитников обходить ПВО РФ и находить любые объекты, которые Москва использует для продолжения боевых действий.

В отчете отмечается, что оборонное ведомство страны-агрессора пытается балансировать между защитой заводов и оккупантов на линии фронта, отдавая приоритет путинским войскам.

Напомним, 13 апреля ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске. РосСМИ сообщили о потерях армии Путина.