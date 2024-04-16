Ссылаясь на источники в СБУ, «24 канал» сообщил, что спецслужба атаковала 7 дронами-камикадзе модернизированный комплекс «Небо-У» войск Российской Федерации в Брянской области, информирует «НБН».

По данным СМИ, в результате дронового удара радиолокационная станция путинских оккупационных сил, стоимость которой достигает 100 миллионов долларов, была выведена из строя.

Журналисты отмечают, что эта РЛС позволяла «второй армии мира» контролировать небо на расстоянии 700 километров вглубь территории нашей страны, выявлять средства поражения ВСУ и помогать авиации наносить удары КАБами по украинским приграничным регионам.

Собеседники издания отмечают, что станция оккупантов после обстрела, вероятно, превратилась в «дуршлаг». Радиолокационная «слепота» ВС РФ поможет защитникам вести разведку, запускать БПЛА и более качественно применять боевые самолеты на этом участке.

Ранее СМИ рассказали о последствиях ракетного удара ВСУ по командной базе ВС РФ во временно захваченном Луганске для захватчиков.