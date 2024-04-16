В аналитическом материале ISW отмечается, что американская помощь для обороны Украины является жизненно важной для способности ВСУ защищаться от наступлений ВС РФ сейчас и в будущем, информирует «НБН».

Американские эксперты напомнили слова начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, который сообщал, что Силы обороны готовятся к отражению масштабного наступления россиян в конце весны или в начале лета. Генерал подчеркивал, что защитникам будет «катастрофически сложно» без западной поддержки.

Помимо этого, аналитики обратили внимание на заявление спикера ОСГВ «Хортица» Назара Волошина. Он сообщал, что в районе Бахмута и Авдеевки защитники могут использовать лишь от 1 до 5 артиллерийских боеприпасов на каждые 10 таких снарядов, которые выпускает враг.

По словам ISW, способность украинских военных отражать наступление армии Путина на востоке страны ухудшилась из-за дефицита материально-технических средств. Если Штаты продолжат затягивать с поставками военной помощи, эта ситуация будет усугубляться.

Эксперты добавили, что сейчас россияне пользуются дефицитом материальных средств у украинских войск для незначительного продвижения. Однако если Вашингтон не примет решение о продлении поддержки Украины, будущее наступление захватчиков может достичь более значительных успехов.

Ранее в ISW рассказали, что мешает защитникам планировать оборону или контрнаступление.