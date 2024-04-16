В эфире телеканала «Эспрессо» военнослужащий сообщил, что ситуация в районе Часового Яра динамична, ВСУ постоянно работают для удержания всех участков и предотвращения удара врага с флангов, информирует «НБН».

По словам представителя Нацгвардии, россияне забирают резервы с Лиманского направления и перебрасывают в эту зону, чтобы продвинуться дальше по линии фронта и усилить наступление на Часов Яр. При этом защитники находятся в более выгодной позиции.

Музычук отметил, что в районе этого города «вторая армия мира» всеми силами будет пытаться одержать хоть какую-то победу, ведь армии Путина очень важно захватить Часов Яр.

Отметим, что ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что российские войска получили приказ оккупировать Часов Яр до 9 мая. Аналитики ВСУ считают, что «вторая армия мира» может захватить этот город быстрее, чем Бахмут и Авдеевку.