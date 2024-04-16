Украинский лидер в интервью PBS прокомментировал массированный удар Ирана по Израилю в минувшие выходные, который помогали отражать США вместе с союзниками. Гарант убежден, что Израиль сам не смог бы защититься от такой масштабной атаки, информирует «НБН».

По словам главы государства, Израиль, США и их партнеры задействовали для отражения удара много всего, чего не хватает нашей стране. Зеленский подчеркнул, что это была демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе, отметив, что Украина сама защищает свое воздушное пространство.

Президент рассказал, что Киев получает от партнеров ту или иную технику, однако она в дефиците. Лидер украинцев привел пример с ударом по Трипольской ТЭС на Киевщине.

Гарант напомнил, что на станцию летели 11 ракет, силы ПВО смогли сбить лишь первые 7 из них, 4 уничтожили ТЕС. Так произошло, поскольку у защитников закончились ракеты для защиты этого объекта.

Напомним, президент предупредил об усилении штурмовых и наступательных действий ВС РФ в ближайшее время.