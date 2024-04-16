Глава государства в интервью PBS, говоря о важности финансовой поддержки Украины со стороны США, заявил, что соотношение артиллерийских боеприпасов ВСУ с армией Путина на сегодня 1:10, информирует «НБН».

Как отметил гарант, такая ситуация со снарядами не поможет защитникам удержать позиции, ведь российские захватчики будут оттеснять их ежедневно. В результате у Украины не будет никаких шансов на победу.

По словам Зеленского, у Сил обороны должны быть такие же объемы боеприпасов для артиллерии, как и у «второй армии мира». Президент напомнил, что у ВС РФ есть множество снарядов и неограниченное количество живой силы. ВСУ не смогут бороться с этими тысячами, если их нечем сбивать.

Украинский лидер добавил, что у нашей страны есть план относительно войны с государством-террористом, и понимает, какое вооружение необходимо для его реализации.

Ранее глава государства объяснил, почему путинские войска смогли уничтожить Трипольскую ТЭС.