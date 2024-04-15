Глава Минобороны США Ллойд Остин 9 апреля заявил, что обстрелы российских НПЗ несут риски негативного влияния на мировой энергетический рынок. Комментируя критику из Пентагона, дипломат заявил, что он не видит причинно-следственной связи в этом вопросе, информирует «НБН».

В эфире национального телемарафона руководитель внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что удары по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ могут влиять на ее энергетический рынок. При этом проблем на мировом рынке министр не видит.

Кулеба напомнил, что в Украине возросло количество жертв среди гражданских, поскольку ей не хватает систем противовоздушной обороны для отражения атак армии Путина. Страна вынуждена защищаться от врага, поэтому ей нужно думать о своих интересах.

Дипломат не исключает, что, если бы Запад передал Украине дополнительные комплексы ПВО и попросил «не делать определенные вещи», у Киева бы появился предмет для разговора. Сейчас же, по словам главы МИД, говорить не о чем.

Ранее в ISW рассказали, где Кремль ищет бензин в связи с ударами БПЛА по российским НПЗ.