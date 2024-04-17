Ночью в Крыму объявляли ракетную опасность, вскоре в Сети написали о «хлопках» в Джанкое. Telegram-канал ASTRA написал, что жители города зафиксировали пожар в районе аэродрома ВС РФ, показав соответствующие кадры.

Фото — t.me/astrapress

Вскоре жители Джанкоя заявили о новых взрывах, пожар в районе авиабазы продолжался, информирует «НБН».

Утром в «Минтрансе» Крыма сообщили, что движение автомобилей на трассе в районе города временно частично перекрыли.

Мониторинговая группа Telegram-канала «Крымский ветер» уточнила, что после ночных «хлопков» в Джанкое спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал на территории военного аэродрома оккупантов и рядом с ним 6 очагов возгорания.

Отмечается, что на авиабазе «второй армии мира» базировались не только ударные вертолеты, там ранее были зафиксированы комплексы С-300/С-400.

Фото — t.me/Crimeanwind

Как сообщалось, 13 апреля ВСУ ударили ракетами по объекту оккупантов в Луганске. РосСМИ сообщили о потерях захватчиков.